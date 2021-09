Juventus, Allegri: “Contro lo Spezia uno scontro salvezza”

Una partenza shock quella della Juventus in questa stagione. I bianconeri dopo quattro turni di campionato hanno conquistato solo due punti e al momento si trovano al terzultimo posto in classifica davanti solo a Cagliari e Salernitana. Per questo motivo il tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia in vista del match contro lo Spezia ha parlato di "scontro salvezza": "Parlare di obiettivi a lunga scadenza non ha senso, serve concentrarsi su domani, a vedere la classifica è una scontro salvezza. Pensiamo a domani, poi vedremo cosa abbiamo fatto”.

