Lazio - Roma, Canigiani: "Ecco il numero di biglietti venduti"

Domenica 26 settembre andrà in scena uno dei match più scoppiettanti d'Italia. La sfida Lazio - Roma, il Derby della Capitale, è alle porte, il calcio d'inizio è fissato alle ore 18. I sostenitori biancocelesti hanno tantissima voglia di ritornare allo stadio e caricare la propria squadra. Questa mattina i tagliandi venduti del settore Lazio erano ben 19 mila. A esprimersi su come stia andando la vendita dei biglietti in vista del derby è intervenuto oggi ai microfoni di Lazio Style Radio Marco Canigiani. Il responsabile marketing della Lazio ha comunicato: "Finora sono stati venduti 23mila tagliandi complessivi per il derby, c’è ancora una disponibilità di biglietti, soprattutto nelle tribune, mancano ancora molti giorni, arriveremo a esaurire tutti i posti disponibili. Ieri è terminata la prelazione, nel pomeriggio è partita la vendita libera: il ritmo crescerà. La modalità è esclusivamente online, fatta eccezione per quei tifosi biancocelesti che vogliono acquistare in Tribuna Tevere: in tale circostanza occorre recarsi presso i Lazio Style Official Store".

CAPIENZA - "La capacità dell’Olimpico è ora di 33mila posti. Per il derby era impossibile differenziare le tariffe tra abbonati e non abbonati, nelle prossime partite provvederemo a reintrodurre questo meccanismo sperando anche che la capienza possa aumentare. Con lo stadio ridotto, pensare a delle promozione è più difficile, man mano, in base agli andamenti, provvederemo degli sconti che saranno più facilmente attuabili con uno stadio al completo”.

EUROPA LEAGUE - "Oggi alle 16:00 scatterà anche la vendita on-line per la gara con la Lokomotiv Mosca, è un periodo intenso per acquistare i biglietti ma piano piano si sta prendendo questa abitudine: lentamente ci si sta adeguando e si sta comprendendo il beneficio di poter acquistare da remoto. Speriamo presto di riaprire presto la classica biglietteria"

