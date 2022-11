Juventus, Allegri spera nei recuperi contro la Lazio: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano poco meno di tre giorni all'ultima gara dell'anno valida per il quindicesimo turno del campionato di Serie A. La Lazio, dopo la vittoria sul Monza, andrà a Torino contro la Juventus nel match in programma all'Allianz Stadium alle 20.45. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport Allegri dovrà fare i conti ancora con gli infortunati. Primo fra tutti Chiesa, non convocato contro l'Hellas ma che vuole esserci contro i biancocelesti. Poche invece le speranze di vedere in campo Vlahovic, fermato dalla pubalgia, che potrebbe andare solo in panchina. In bilico anche Locatelli alle prese con un fastidio all'adduttore.