Juventus, Allegri sulla scelta di Pogba: "Ci saranno cinque settimane..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l’amichevole in famiglia vinta per 2-0 a Villar Perosa, Massimiliano Allegri ha parlato in zona mista. Tra i tanti temi, l'allenatore della Juventus si è espresso sulla decisione di Pogba di optare per una terapia conservativa anziché per l'intervento chirurgico. Questo il suo intervento: “Se sono d’accordo? Non sono un medico, non lo so. Mi sono fidato di ciò che mi è stato detto. È stata presa una decisione e ci saranno queste cinque settimane conservative dove lui lavorerà e speriamo di averlo al più presto possibile”.