Juventus, Allegri: "Vlahovic non convocato? Andremo tutti a Firenze"

Massimiliano Allegri ribalta la situazione e convoca Vlahovic per la trasferta contro la Fiorentina. L'allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa smentendo le voci su una possibile esclusione del serbo: "Andremo tutti a Firenze a parte Danilo, Chiesa, De Sciglio. Gli altri sono tutti disponibili. Rientra McKennie che magari farà un pezzetto di partita”. L'ex viola è in corsa per il titolo da capocannoniere insieme a Ciro Immobile (il capitano della Lazio è in testa con 3 gol di vantaggio). Il forfait avrebbe consegnato il titolo all'attaccante della Lazio, ma Allegri ha voluto regalare una chance al giovane.