Juventus, Andreazzoli sarà il vice di Pirlo: prima la rescissione con il Genoa

Nuova avventura in vista per Aurelio Andreazzoli. Il tecnico di Massa, secondo Il Secolo XIX, sarebbe ad un passo dalla rescissione con il Genoa, con il quale ha ancora un anno di contratto. Prossima destinazione? La Juventus. A meno di ribaltoni infatti, l'ex allenatore della Roma sarà il nuovo vice di Andrea Pirlo, con Roberto Baronio invece, che resterà in bianconero in qualità di collaboratore tecnico.

