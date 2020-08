U. Craiova, Bergodi resta in ospedale ma migliora: "Sto meglio e attendo gli esiti dei test"

È ancora ricoverato in ospedale per Coronavirus, ma Cristiano Bergodi, ex biancoceleste e oggi allenatore in Romania dell'Universitatea Craiova, sta meglio. Queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa odierna di Radiosei: “Il quadro clinico migliora alla grande. Considerata la polmonite bilaterale, sto bene, in giornata dovrebbe arrivare il risultato del nuovo test, spero sia negativo. Il virus mi è arrivato dal team manager, è stato il primo ad averlo, lavorandoci a stretto contatto era quasi inevitabile riceverlo”.

