Lazio, Milinkovic e la compagna in versione cestisti: la foto alle Maldive

Uno con un fisico del genere avrebbe fatto tranquillamente la differenza anche nel basket. Invece Milinkovic ha scelto il calcio ed è diventato uno dei migliori centrocampisti del mondo. Durante le vacanze alle Maldive, la sua fidanzata Natalija ha pubblicato una foto insieme su Instagram in outfit da spiaggia. I due hanno scelto l’abbigliamento da pallacanestro indossando il completino di due squadre di NBA: i Lakers e i Denver Nuggets. Braccia conserte, sguardo fiero e petto in fuori: in campo o in vacanza, il Sergente è sempre lo stesso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @ natalija_ilic_ in data: 13 Ago 2020 alle ore 1:03 PDT