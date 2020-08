Amarcord, 13 agosto 2017: Murgia segna all'ultimo e regala la quarta Supercoppa alla Lazio

Era il 13 agosto del 2017, e allo Stadio Olimpico, andava in scena la sfida tra Juventus e Lazio valida per la Supercoppa italiana. I biancocelesti, dopo due fiammate juventine, trovano il vantaggio su calcio di rigore, con Immobile che spiazza Buffon, chiudendo in vantaggio di 1 gol il primo tempo.

EMOZIONI - Pronti via, e la seconda frazione si apre con il raddoppio delle Aquile, con il bomber di Torre Annunziata, che raddoppia con un gran colpo di testa su assist di Parolo. La partita sembra essere nelle mani della Lazio, ma all'85esimo, arriva la giocata del campione: con una punizione da 25 metri, Dybala accorcia, e pochi minuti dopo, arriva il clamoroso pareggio juventino, su rigore, firmato sempre dall'argentino. La partita sembra incanalarsi verso i supplementari, ma al 92esimo, un'incursione di Lukaku sulla sinistra scatena il panico nell'area di rigore bianconera, e Murgia, con un inserimento, raccoglie e mette dentro il pallone del belga, segnando il 3-2 e regalando la vittoria a Inzaghi. Estasi Lazio: Juve battuta 3-2 allo scadere, e quarta Supercoppa in bacheca.

