Lazio, gli auguri dei compagni di squadra al Tucu Correa - FOTO

Per i biancocelesti il 13 agosto non è un giorno come gli altri: tre anni fa Murgia decideva la Supercoppa Italiana contro la Juventus allo scadere, mentre 26 anni fa nasceva il Tucu Correa.

AUGURI SOCIAL - L'attaccante argentino si trova in questo momento in vacanza per cercare di recuoerare le energie in vista della prossima stagione. I suoi compagni di avventure gli hanno voluto dedicare un pensiero tramite i social. Tramite le Instagram Stories, Luiz Felipe, Luis Alberto e Lucas Leiva gli hanno voluto fare gli auguri.