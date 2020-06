Juventus, Bonucci: "Fuori si è parlato troppo. Ci siamo confrontati, ed ecco i fatti"

Al termine della partita vinta dalla Juventus sul campo del Bologna per 2-0, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Leonardo Bonucci: "Era fondamentale vincere col Bologna per dare una risposta a noi stessi. Se siamo quelli di stasera ci toglieremo grandi soddisfazione. La nostra squadra deve essere fatta di grandi uomini prima che di grandi calciatori. Le ultime due partite e le critiche ci hanno dato una carica in più e oggi abbiamo risposto con sacrificio e umiltà. Fuori si è parlato troppo, noi dobbiamo fare quadrato e rispondere con i fatti come stasera. Noi ci siamo parlati come succede sempre, abbiamo avuto un confronto e abbiamo indicato una strada".

Lazio, i tifosi si danno appuntamento a Formello: il volantino degli Ultras - FOTO

Serie A, la nuova classifica: Lazio a 4 punti dalla Juventus - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE