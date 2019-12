Juventus, Buffon: “Lazio? Risultato esagerato per quanto dato in campo…”

Con la vittoria contro il Leverkusen ed il passaggio da prima agli ottavi di Champions, la Juventus ha archiviato la sconfitta contro la Lazio, rimediata in campionato qualche giorno fa. Gigi Buffon, nel corso del post-partita, è tornato a parlare della disfatta dell’Olimpico ai microfoni di JTV: “Una bella vittoria, perchè secondo me le difficoltà erano tante prima della gara, lo sono state anche soprattutto nel primo tempo. Però siamo stati bravi, abbiamo dato una risposta bella come gruppo, come attitudine, come voglia in certi momenti anche di soffire. Chiaramente prendo ad esempio gente come Cristiano, come Pipa, che soprattutto nel primo tempo ci sono stati dei momenti in cui c'era da difendere, da sacrificarsi e sono stati un bellissimo esempio: ci hanno trasmesso veramente tanta forza e tanto animo. Forza, animo e determinazione che purtroppo erano venuti meno in qualche partita non di cartello in precedenza. E non mi riferisco alla Lazio, perchè secondo me abbiamo pagato un dazio troppo grande per come avevamo giocato e per quello che avevamo dato in campo”.

