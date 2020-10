Juventus, buone notizie per Chiellini: nessuna lesione muscolare

Buone notizie per la Juventus che in queste ore era in apprensione per il risultati degli esami a cui in giornata è stato sottoposto Giorgio Chiellini dopo che ieri è stato costretto ad abbandonare il campo nel match contro la Dinamo Kiev di Champions League. Nessuna lesione alla coscia destra per il difensore che verrà monitorato nei prossimi giorni.

