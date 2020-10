Lazio, De Cosmi: "Ieri grande collettivo, giusto esaltare Immobile"

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, De Cosmi ha parlato della grande vittoria della Lazio sul Borussia Dortmund: “Il 3-1 ieri si è sviluppato bene. Akpa Akpro è entrato in punta di piedi, non è più giovanissimo ma ha messo a disposizione della squadra umiltà e qualità. Coniugare ed esaltare le peculiarità dei singoli nel collettivo è l’essenza del calcio. Il centrocampista ivoriano ha finalizzato l’assist al bacio di Immobile, a sua volta imbeccato da una traiettoria geniale di Luis Alberto, che solo lo spagnolo poteva trovare. Ieri si è visto un grande collettivo. Giusto incensare Immobile e Luis Alberto, ma Leiva è stato monumentale, Milinkovic ha giocato a tutto campo, Acerbi ha chiuso ogni varco e Strakosha ha risposto benissimo quando è stato chiamato in causa”.