Lazio, Di Marzio: "Con il Dortmund grande prestazione. Luis Alberto è un top"

Ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio ha commentato così la splendida vittoria della Lazio di ieri sul Dortmund: "Luis Alberto è maturato molto in Italia, si è trasformato dal punto di vista tattico. E' diventato un giocatore top. Grande prestazione la sua ma è da 7 tutta la squadra. Qualcuno merita di più come Immobile, Felipe, Leiva. E poi Inzaghi, che non ha sbagliato nulla. A Genova era da 5, ieri sera da 9 pieno. Non era facile il riscatto, alcuni giocatori sono stati determinanti. E non dimentichiamo che la Lazio però non si è rinforzata a dovere. Al di là della prestazione di ieri, per fare due competizioni doveva fare qualche sacrificio in più sul mercato. Anche perché in campionato, con gli stessi uomini, è un rischio per tutti ".

