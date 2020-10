Borussia Dortmund, la Bild attacca Meunier: "Errori inspiegabili. È il peggiore in campo"

Duro attacco della Bild a Thomas Meunier, dopo la prestazione negativa nel 3-1 di ieri che la Lazio ha inflitto al Borussia Dortmund. Per il quotidiano tedesco l'esterno belga è risultato il peggiore in campo: "Su 19 passaggi ne ha sbagliati il 30%, molto peggio anche del portiere Hitz". Arrivato in estate a parametro zero dal Psg, per il giornale tedesco è già un vero e proprio flop: "In quella zona di campo dovrebbe sostituire Hakimi, ma i suoi errori sono inspiegabili ".

