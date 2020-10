Lazio, Inzaghi e la Champions: la società lo celebra da giocatore e da mister - FT

Simone Inzaghi ha un ottimo rapporto con la Champions League da tesserato biancoceleste. Da calciatore è quello che ha realizzato più gol con la Lazio nelle competizioni europee, ben 20. Da allenatore ieri ha esordito con una splendida vittoria ai danni del Borussia Dortmund. La società, tramite i canali social ufficiali, lo ha celebrato così.

#UCL

How it started How it's going pic.twitter.com/MRnd0Knphe