Borussia Dortmund, Kehl: "Prestazione pessima, così è dura passare il girone"

Dopo la dura sconfitta subita in casa della Lazio, il responsabile della prima squadra del Borussia Dortmund Sebastian Kehl si è detto molto deluso e preoccupato dalla prestazione della squadra tedesca. Ecco le sue parole riportate dai media tedeschi: “È stata una prestazione pessima, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo assolutamente meritato di perdere. Non possiamo giocare così in Champions League. Sono pochi i giocatori che si sono avvicinati a una prestazione accettabile nel primo tempo. Non ci si può presentare così e se l'atteggiamento resta questo, sarà molto difficile per noi superare i gironi".