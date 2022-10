Juventus, caso plusvalenze: Agnelli riunisce e rassicura i dipendenti. Le ultime

Fonte: ANSA

TUTTOmercatoWEB.com

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha riunito questa mattina tutti i dipendenti alla Continassa. Il numero 1 bianconero ha voluto rassicurare il personale dopo gli sviluppi dell'inchiesta sui bilanci del club di cui nei giorni scorsi si sono chiuse le indagini preliminari. Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e altre 13 persone sono indagate con l'accusa di false comunicazioni sociali e rispetto al mercato essendo la Juventus una società quotata in borsa. Il momento della Juventus è difficile anche sul piano strettamente sportivo, con la recente eliminazione dalla Champions e il ritardo in classifica in campionato. Il 23 novembre l'assemblea degli azionisti è convocata per la approvazione del bilancio 21/22 chiuso in perdita per 254 milioni di euro.

TORNA ALLA HOMEPAGE