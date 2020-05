Juventus, Chiellini e Bonucci: "Finalmente abbiamo una data, siamo pronti per vincere" - FT

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha salutato il riavvio del campionato con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Finalmente oggi abbiamo una data e la certezza che il campionato riprenderà, è un segnale ulteriore che l'Italia sta ripartendo. Non vediamo l'ora di scendere in campo e di fare quello che più amiamo, certi di poter regalare tante emozioni ai milioni di tifosi che erano in attesa". A quelle del classe '84 bianconero hanno fatto eco le parole di Bonucci, sempre tramite social: "Finalmente abbiamo una data, QUELLA DATA. Un segnale che ci permette di pensare che tutti insieme possiamo tornare a sognare ma sognare qualcosa che è tornato ad essere realtà. Una ripartenza. Un nuovo inizio. Ci mancavi calcio e anche se non sarai ancora quello di prima, quello con le migliaia di persone sugli spalti ad incitarci, saprai darci le stesse emozioni di prima. Perché il calcio è passione anche a distanza. Noi quella passione la porteremo in campo consapevoli che i nostri tifosi saranno lì con il cuore. Pronti di nuovo per un unico obiettivo: VINCERE".

AIC, Tommasi: "Data certa un passo avanti, ma restano delle criticità"

Lazio, Lotito: "Non è la mia vittoria, ma quella di tutto il calcio italiano"

TORNA ALLA HOMEPAGE