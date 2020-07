Juventus, Cirilli: "Rigore inesistente, il campionato non poteva finire"

Ieri sera il Milan, con la sua impresa contro la Juventus, ha reso la sconfitta della Lazio a Lecce più amara di quanto potesse essere: una vittoria biancoceleste avrebbe riaperto senza dubbio i discorsi sullo scudetto, ma, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno, la distanza tra le prime due squadre della classifica rimane comunque invariata a sette punti con 8 gare da disputare.

Gabriele Cirilli non ha digerito la rimonta dei rossoneri. Il noto comico e tifoso juventino, in particolare, non ha mandato giù il rigore assegnato alla squadra di Pioli che ha dato il via alla remuntada. Su Twitter si è sfogato così: "Non poteva finire stasera il campionato. Qualcuno ha telefonato all'arbitro per dare un calcio di rigore inesistente. Braccio spalla attaccata al corpo".