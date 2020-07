Juventus, De Ligt: "Sfida scudetto avvincente. Immobile? Forte spalle alla porta"

Dopo la vittoria contro il Genoa la Juventus si prepara per scendere in campo sabato nel derby contro il Torino. Sul tema, e anche sulla lotta scudetto, è intervenuto il difensore dei bianconeri De Ligt: "La corsa al titolo è molto avvincente con Lazio e Inter. La vittoria contro il Genoa è stata importante con tre gol molto belli e soprattutto importanti. Penso che in Italia ci siano tanti attaccanti diversi, Lukaku possente e veloce, Immobile forte spalle alla porta. Tutte le gare sono difficili, le nostre avversarie hanno attaccanti forti. Cerco di studiarli prima della gara. La sfida sarà tra noi, l'Inter e la Lazio. Contro il Torino sarà una partita speciale e difficile, contro una buona squadra con buoni giocatori. Non dobbiamo lasciargli occasioni", quste le parole dell'olandese ai microfoni di Sky Sport.

