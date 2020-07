Lecce, Sticchi Damiani: "Riapriamo gli stadi, questo calcio senza tifosi non ci piace"

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, in una diretta Facebook con il patron del Bari Luigi De Laurentiis ha ribadito la voglia di riaprire gli stadi ai tifosi. Ecco le sue parole: "È arrivato il momento di fare lo sforzo massimo per far ritornare la gente allo stadio. Quello che stiamo vivendo in questo periodo è un calcio che non ci piace e che non ci appartiene. Un calcio senza tifo è uno spettacolo che ha molto poco dello spettacolo. Anche se inizialmente dovesse esser necessario un meccanismo di turnazione dovremo far tornare i tifosi allo stadio. Nostro malgrado abbiamo ripreso a giocare perché ce lo ha chiesto il sistema, il calcio non si poteva fermare però cerchiamo di non tenere definitivamente lontane le persone perché stiamo rischiando di perdere la gente".

