Calciomercato Lazio, aumenta il pressing del Milan per Szoboszlai. Irrompe anche il Napoli

Tra i profili che si sono messi più in mostra, c'è sicuramente quello di Szoboszlai. Anche la Lazio ha messo gli occhi sul giocatore, pedina che potrebbe tornare utile nel centrocampo di Inzaghi. La concorrenza, però, è tanta. Tra i club che stanno attualmente facendo più pressing sul talento c'è sicuramente il Milan. Rangnick, prossimo allenatore dei rossoneri, impazzisce per Szoboszlai, che nell'ultimo periodo sembra essere scatenato: sei reti in trenta giorni, 9 assist in campionato. Ieri, alla Red Bull Arena, Rangnick era presente per assistere dal vivo alla prestazione del giocatore, autore anche di un gol. Come riporta Calciomercato.com, possibile che ci sia stato un incontro negli spogliatoi per parlare dell'eventuale trattativa volta a portare in Italia la stella del Salisburgo.

CAPITOLO NAPOLI - Ma un'altra italiana sembra essere intenzionata a partecipare all'asta per Szoboszlai. Si tratta del Napoli, che secondo quanto riportato da Sky ha fissato un incontro in città con l'entourage del giocatore per trovare un accordo. Gattuso ha messo il nome del talento in cima alla lista per rinforzare il centrocampo azzurro. Sarà una partita a scacchi, con colpi di scena e fitte trame di mercato. La Lazio osserva, pensando ad un'eventuale prossima mossa.