Malagò: "Mondo dello sport con Spadafora per riaprire agli sport di contatto"

Giovanni Malagò, al termine della Giunta Coni, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al via libera agli sport di contatto: “Il mondo dello sport sta con il ministro Spadafora per riaprire l’attività degli sport di contatto. Siamo naturalmente rispettosi dei paletti fissati dal Comitato Tecnico-Scientifico. Purtroppo c’è grande confusione con alcune regioni che hanno dato un via libera, ma un via libera non completo, che in qualche caso si presta a diverse interpretazioi. Non decido da solo, io il mio ok l’ho dato. Ci sono regioni che hanno deciso per la riapertura, spero che altre seguano la stessa strada. E poi spetta al ministro della Salute”.

