FIGC, Gravina: "Lavoriamo per il ritorno dei tifosi, il problema sono i flussi"

Al momento gli stadi d'Italia sono sprovvisti di tifosi a causa dell'emergenza Coronavirus, ma non è da escludere un ritorno sugli spalti a breve. Al momento la FIGC sta lavorando per questo, però manca ancora lok del Cts.

Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il presidente della Federcalcio Gravina ha detto: "Stiamo lavorando affinchè i tifosi possano tornare a vivere l’evento calcistico. Lavoriamo su percentuali, pensiamo oggi ad un 25%. Il problema e’ la gestione dei flussi. Saremo pronti a governare questo processo nel momento in cui lo stesso Cts ci darà la possibilità di fa accedere i tifosi negli stadi. Sono soddisfatto perchè il calcio di vertice è ripartito, ma anche preoccupato, come deve esserlo ciascun uomo che ha responsabilità nella programmazione del futuro legato al calcio. L’economia del nostro Paese e tanti settori della vita sociale sono stati toccati duramente da questa maledetta pandemia. Molte le lacerazioni e perciò sono preoccupato per il calcio e per lo sport in generale. Abbiamo una visione di insieme e sappiamo che sarà molto difficile e complicato ipotizzare un futuro, fatto da nuovi modi di vivere, relazionarsi e anche di organizzare la pratica dei nostri sport. Il calcio vive di queste dimensioni, il valore della competizione sportiva, il confronto in campo ed ha bisogno di avere un sistema di regole che consente di viverlo appieno. Il calcio è un linguaggio universale”.