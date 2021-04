Juventus, Di Canio duro su Rabiot: "In campo non si vede, è un giraffone moscione"

La Juventus continua ad essere in difficoltà, complice anche il pareggio maturato ieri contro la Fiorentina. La squadra di Pirlo si trova ora al quarto posto ma se il Napoli dovesse battere il Torino verrebbe raggiunta anche dai partenopei. Tra i peggiori in campo ieri anche Adrien Rabiot fortemente criticato anche dall'ex biancoceleste Paolo Di Canio: "Dopo il ‘panterone moscione’ Lukaku, Rabiot è un ‘giraffone moscione‘”. “È uno che in campo non si vede: un metro e 91 centimetri e perde i contrasti con giocatori di 1.28”, queste le sue parole durante il Club di Sky.

