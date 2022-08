Juventus, Kostic: "Ho fatto di tutto per venire qui". E sulla presenza di serbi in A...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Filip Kostic si è presentato alla Juventus e ai suoi nuovi tifosi nel corso di una conferenza stampa: "Sicuramente sono molto felice di essere qui. L'altra sera sono entrato quando la Juve vinceva 3-0 e mi ha dato una bella impressione, forse è questo il momento. Se la presenza di serbi ha influito sulla mia scelta? No, è semplicemente un qualcosa in più. Qui c'è Dusan e per me è fantastico essere qui in generale, sono felice di giocare con tutti i miei compagni".

MODULO - "Il modulo in cui rendo meglio? Non saprei, non sono io che decido. Gioco nella posizione che dice il mister". Poi sulla mentalità Juve: "La mentalità dei giocatori e del club è chiaramente quella di vincere sempre. Noi dobbiamo avere sempre questo tipo di mentalità, facendo una partita alla volta, facendo attenzione e avendo pazienza. So cosa ci si aspetta da me e sono pronto a dare il massimo. La trattativa? Non ho seguito tanto la trattativa personalmente dal primo contatto fino alla fine. Io sapevo che volevo venire qui e ho fatto di tutto per venire qui. Seguo la Juve da quando ero piccolino, ho sempre seguito tutta la Serie A. Il mio compito è quello di fornire la migliore palla agli attaccanti e sono qui per questo. Sono pronto a mettermi a disposizione dell'allenatore per dare questo supporto alla squadra".

