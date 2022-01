Juventus, l’Arsenal spinge per Arthur: c’è il sì del giocatore

CALCIOMERCATO - Arthur-Juve, addio vicino. Il centrocampista brasiliano, accostato nelle scorse settimane anche alla Lazio di Sarri, è vicino all'addio al club bianconero. L'ex Barcellona non è riuscito a trovare la sua dimensione a Torino e con Allegri sta faticando a trovare spazio. Poco minutaggio e scarsa continuità di rendimento per il mediana in maglia numero 5 che ha una richiesta dalla Premier League. Come riporta Tuttomercatoweb, l'Arsenal è pronto ad affondare. L'offerta dei Gunners sarebbe quella del prestito secco fino al termine della stagione con ingaggio interamente a proprio carico. Il playmaker bianconero è sempre più convinto e avrebbe già detto sì al tecnico Arteta. L'operazione potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.