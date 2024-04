Juventus - Lazio, Cucchi: "Gara finita con zero tiri in porta..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Si complica il cammino della Lazio in Coppa Italia. All'Allianz Stadium passa la Juventus che si impone per 2-0 con le reti di Chiesa e Vlahovic dopo un primo tempo ben giocato dalla squadra di Tudor che ora, al ritorno il 23 aprile, dovrà ribaltare il doppio svantaggio. Al termine della sfida ecco il commento di Riccardi Cucchi: "La Juventus ha giocato meglio. Soprattutto più in verticale. Quello che non riesce a fare la Lazio che chiude con zero tiri in porta".