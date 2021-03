Juventus - Lazio, Inzaghi studia le alternative: Marusic indietro e Akpa Akpro sulla fascia

Il match dell'Allianz Stadium contro la Juventus si avvicina e Inzaghi studia la strategia per imbrigliare i bianconeri. C'è qualche problema di formazione per il tecnico della Lazio che dovrà fare a meno di Luiz Felipe e Radu in difesa. L'alternativa per il prossimo impegno si chiama Adam Marusic che è stato provato in allenamento come terzo centrale di sinistra vicino ad Acerbi e Patric. Questa potrebbe essere la mossa di Inzaghi per arginare le discese di Chiesa sulla corsia destra della Juve. Con il montenegrino nella linea a tre e l'indisponibilità di Lazzari, il mister è pronto a lanciare Akpa Akpro a tutta fascia con uno tra Fares e Lulic dalla parte opposta.