Juventus - Lazio, l'ex arbitro Pieri: "Matuidi su Luis Alberto da rosso"

È appena scoccato il nono minuto di Juventus-Lazio di Supercoppa italiana e Matuidi entra in maniera scomposta su Luis Alberto: solo giallo per l'ex PSG. Un'entrata da rosso, come confermato in diretta RAI dall'ex arbitro Tiziano Pieri: "Siamo al nono minuto della partita e Matuidi entra in maniera decisa su Luis Alberto. Il francese sicuramente avrebbe meritato il rosso: entra diretto e in maniera scomposta", poi sul Var che avrebbe dovuto intervenire aggiunge: “Clamoroso errore di Mazzoleni al Var che avrebbe dovuto richiamare Calvarese e cambiare la decisione”.