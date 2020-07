Juventus - Lazio, Lukaku in tribuna per motivi disciplinari

AGGIORNAMENTO - Inzaghi farà a meno di Lukaku per questa partita, ma non per un problema fisico. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, il belga guarderà la gara dalla tribuna per motivi disciplinari. Vicenda ancora da chiarire, ma il tecnico biancoceleste ha dunque deciso di sua sponte di non far scendere in campo il giocatore.

Niente da fare, la fortuna non sorride a Simone Inzaghi e alla sua Lazio. Il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno anche di Lukaku, che sarebbe partito dalla panchina ma avrebbe sicuramente rappresentato una carta da giocarsi a gara in corso. Non sarà così invece, il belga avrebbe riportato un problema fisico nelle ultime ore, per questo, nonostante la partenza con la squadra, si accomoderà in tribuna, da dove dovrà accontentarsi di guardare i suoi compagni.