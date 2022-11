Juventus-Lazio, Marusic: "Vogliamo dimostrare di meritare il secondo posto"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi minuti dall'inizio del big match tra Juventus e Lazio ha parlato a Lazio Style Radio il terzino della Lazio Adam Marusic, che ha detto la sua sulla sfida e sul momento dei biancocelesti.

OBIETTIVO - “Abbiamo il grande desiderio di dimostrare che meritiamo il secondo posto in classifica. Affrontiamo una grande squadra come la Juventus, dovremo avere l’atteggiamento giusto fin da subito; solo in questo modo avremo la possibilità di portare a casa un buon risultato".

ASSENZE E TIFOSI - "Oggi chi scende in campo dovrà dare più del cento per cento perché avremo qualche assenza. I nostri tifosi ci hanno sempre offerto un grande aiuto, volgiamo ringraziarli. Dobbiamo continuare così per raggiungere tutti uniti i nostri obiettivi”.

Poco prima del fischio d’inizio, Adam Marusic ha parlato anche ai microfoni di Dazn: “I principali pericoli di stasera? Loro hanno tanti giocatori forti, anche se non c’è Vlahovic ci sono altri che possono fare bene come lui. Ci saranno pericoli da tutte le parti. Ci sono tante assenze anche nella Lazio, siamo senza 4-5 giocatori. Chi gioca deve dare sempre dare il massimo, più del 100%. Solo così si può vincere stasera”.