Juventus - Lazio, Ravanelli: "Resta una sfida scudetto. Immobile? Fossi in lui non mi muoverei da Roma"

In vista della sfida tra Lazio e Juventus, il doppio ex Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Tutte e due non arrivano nella migliore condizione, rimane comunque una sfida scudetto. Sulla carta è da tripla, la Lazio non vince da tanto tempo e la Juve in tre partite ha fatto due punti. Stasera la decideranno i campioni. Credo che la Lazio abbia fatto un grandissimo campionato, ha lottato sino alla fine per lo Scudetto. Non riesco a capire quali possano essere stati i problemi. Per quanto riguarda la Juve, quando mancano calciatori importanti si complica tutto. L’assenza di Khedira s’è fatta sentire. In ogni caso se la Juve riuscisse a portare a casa il campionato avrebbe fatto comunque un buon lavoro. Immobile? È un pilastro per la Lazio. Non c’è miglior ambiente di quello biancoceleste per andare all’Europeo. Io rimarrei in Italia, anche perché la Lazio gioca per lui ed è al centro del progetto”.