Juventus - Lazio, terzo ko consecutivo in trasferta: non accadeva da cinque anni

Secondo ko consecutivo per la Lazio di mister Inzaghi che esce sconfitta dallo Stadium per mano della Juventus che si è imposta per 3-1. I biancocelesti, come riporta Lazio Page, non perdeva 3 trasferte consecutive da oltre 5 anni (4 sconfitte - considerando il derby fuori casa - contro Sassuolo, Atalanta, Roma ed Empoli a ottobre/novembre 2015 con Pioli). Momento negativo per la Lazio che dopo la sconfitta contro il Bologna deve incassare anche questo ko.

Lazio, altro harakiri: i biancocelesti si fanno del male e la Juve ringrazia

CLASSIFICA - Lazio, sconfitta che pesa: i biancocelesti restano settimi

TORNA ALLA HOME