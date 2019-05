Juventus, missione compiuta di Paratici a Londra: Sarri favorito

Inzaghi - Juventus, mai stati così lontani. Negli ultimi giorni Sarri e Pochettino avrebbero superato il tecnico della Lazio che, a questo punto, risulterebbe più defilato nella corsa alla successione di Massimiliano Allegri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Paratici mercoledì è volato a Londra e ha incontrato in gran segreto il tecnico del Chelsea e il fratello di Pochettino (suo rappresentante), dal primo avrebbe ottenuto un “sì” per la prossima stagione, per il secondo mancano invece certezze. Comunque, arrivare a entrambi non sarà molto semplice. I due rimangono legati ai rispettivi club e, anche se Abramovich appare intenzionato a interrompere il rapporto con il mister toscano, Sarri dovrà stare attento a gestire senza sbagliare le mosse mediatiche dei prossimi giorni. Ancora più delicata la pista che porta al tecnico del Tottenham: difficilmente gli Spurs lo lasceranno libero a cuor leggero, e per questo lo stesso Pochettino si è tutelato con delle dichiarazioni soft sul suo futuro a Partidazo de COPE, programma radiofonico spagnolo: “Non prenderò decisioni dopo la finale, prima è importante sapere qual è il piano futuro del club. Non ho altri obiettivi se non allenare il Tottenham. Non mi spingo a sognare troppo in là. Il calcio ti porta dove meriti". Agnelli vuole evitare contenziosi con i due club londinesi e ci andrà con i piedi di piombo, ma la missione di Paratici a Londra si può dire che abbia avuto esito positivo.

