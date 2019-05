Calciomercato Lazio, si insiste per Wesley: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO WESLEY - La Lazio insiste per Wesley. Il club biancoceleste e l'attaccante brasiliano si rincorrono da quasi un anno, ma finalmente potrebbe arrivare il tanto atteso happy ending. Almeno è quello che si augurano sulle sponde del Tevere, ma tanti sono gli indizi che fanno pensare che tutto possa andare per il meglio. Tare ieri è arrivato in ritardo all'incontro con Lotito e Inzaghi perché impegnato in una trattativa di calciomercato in fase avanzata. Tutto lascia pensare che sia proprio l'operazione per portare all'ombra del Colosseo la punta del Bruges quella più vicina alla chiusura. La tanto attesa fumata bianca potrebbe arrivare la settimana prossima con le due società che cercano un accordo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la richiesta è di 20-22 milioni, mentre l'offerta è di 16-18. Si spera, però, di poter arrivare a un punto d'incontro e che l'affare possa andare in porto. La Lazio ha dalla sua la volontà del giocatore che vuole sposare il progetto biancoceleste da maggio 2018. Nella passata stagione i capitolini decisero di affidarsi a Caicedo come vice Immobile, ma l'attaccante continua a piacere (e anche tanto) a Formello. I 17 gol realizzati tra campionato e coppe, compresi 2 in Champions League, hanno fatto lievitare il prezzo del cartellino, con il club belga che vuole intascare il più possibile dalla cessione della punta di Juiz de Fora. Wesley e il suo agente Paulo Nehmy sono al lavoro per convincere le resistenze del Bruges, che nel frattempo avrebbe già individuato il sostituto, e per agevolare la Lazio che spera di accogliere presto il calciatore che, con dodici mesi di ritardo, potrebbe finalmente indossare la maglia con l'aquila sul petto.

LAZIO, LA FESTA A FORMELLO

HOWE: "SOGNO LA LAZIO IN CHAMPIONS"

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE