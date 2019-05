Calciomercato Lazio, Wesley in uscita dal Bruges: individuato il sostituto

La Lazio ha accelerato per Wesley Moraes, forte anche della preferenza dell’attaccante brasiliano. Nel frattempo il Bruges sta lavorando per non farsi trovare impreparato di fronte a una cessione che sembra imminente. Il profilo individuato per la sua sostituzione è Michael Krmencik, centravanti classe ’93 del Viktoria Plzen. Come riporta la stampa belga, già la scorsa estate il Bruges aveva allacciato i rapporti con il club ceco, proprio nello stesso periodo in cui Wesley sembrava a un passo dal vestire il biancoceleste. Krmencik è stato monitorato anche a gennaio, ma in quell’occasione a fermare il buon esito dell’operazione sono state le condizioni fisiche del giocatore. L’attaccante a inizio novembre ha subito la rottura del legamento collaterale laterale, concludendo con largo anticipo la stagione. Rimane ancora oggi il punto interrogativo sulle condizioni fisiche, ma qualora il rientro in campo fosse senza problemi, sarebbe proprio Krmencik il sogno di mercato del Bruges.

