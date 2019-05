Calciomercato Lazio, piace Guven Yalcin del Besiktas: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO GUVEN YALCIN - Non è ancora finita la stagione calcistica e già le voci sul calciomercato estivo sono vibranti. In casa Lazio tiene banco il futuro di Simone Inzaghi che potrebbe ovviamente cambiare anche le strategie del club. Oltre a Bobby Adekanye e Wesley, sono tanti i nomi che di giorno in giorno vengono accostati al club biancoceleste. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dalla Turchia rimbalzano le voci di un interesse della Lazio per Guven Yalcin del Besiktas. Da Istanbul si parla di un'offerta di 8 milioni per il giocatore, con il club turco che vorrebbe almeno 10 milioni di euro. Yalcin è un'ala classe 1999 sbarcato in Turchia in estate dal settore giovanile del Bayer Leverkusen a parametro zero. Nato in Germania da genitori turchi, l'esterno ha collezionato 22 presenze realizzando 5 gol e fornendo 4 assist. Gioca largo sulla sinistra, anche se è destro, ma può essere utilizzato anche come punta centrale. Ha caratteristiche che piacciono dalle parti di Formello e potrebbe essere uno dei calciatori su cui il club potrebbe puntare, ma il mercato ancora deve iniziare e tutto può succedere.

