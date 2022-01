Juventus - Napoli, Mertens illude ma Chiesa la riprende: classifica aggiornata

Termina in parità il big match della ventesima giornata di campionato. All'Allianz Stadium, Juventus e Napoli chiudono sull'1 a 1 una sfida ad altissima intensità. La squadra di Allegri parte bene, ma gli avversari, guidati da Domenichini vista la positività al Covid di Spalletti, prendono in mano il gioco e si portano in vantaggio con Dries Mertens. Nei secondi 45' di gioco, Chiesa trova il pari con una conclusione deviata da Lobotka. Gli azzurri, molto rimaneggiato per via dei calciatori out causa Coronavirus, ci prova ma non riesce a conquistare i tre punti. Il Napoli è terzo in classifica, ora a -5 dal Napoli secondo e -6 dall'Inter capolista. La Juventus raggiunge quota 35, a meno tre dall'Atalanta quarta.

Roma-Milan, Far West a San Siro: quattro gol, una rissa, due espulsi e due rigori

Juventus, Pavel Nedved positivo al Covid: nessun contatto con la squadra

TORNA ALLA HOMEPAGE