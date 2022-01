Roma-Milan, Far West a San Siro: quattro gol, una rissa, due espulsi e due rigori

Il primo big match della ventesima giornata di Serie A va al Milan. Partita pazza a San Siro con i rossoneri che battono la Roma 3-1. La sbloccano i padroni di casa nel primo tempo con Giroud che trasforma un calcio di rigore. Il raddoppio porta la firma di Messias che approfitta di un errore clamoroso di Ibanez. Allo scadere della prima frazione Abraham accorcia le distanze e poi si accendono gli animi. Più di qualche battibecco in campo e rissa sfiorata dopo una discussione accesa tra Karsdorp e Theo Hernandez. Match divertente che si conferma anche nella ripresa. I giallorossi restano in dieci per il doppio giallo a Karsdorp. Il tris del Milan è servito da Rafael Leao che poi si conquista un altro calcio di rigore con annessa espulsione di Mancini, anche lui diffidato come il compagno di squadra salterà la Juventus. Ibrahimovic però si fa ipnotizzare da Rui Patricio. Pioli vince ed esulta. Mourinho perde un altro scontro diretto e ulteriore terreno nelle zone nobili della classifica.