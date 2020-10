Juventus - Napoli, niente 3-0 a tavolino: possibile penalizzazione per i partenopei?

Il Giudice Sportivo non si è ancora espresso sul caso Juventus - Napoli, ma iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'ipotesi della vittoria per 3-0 a tavolino dei padroni di casa potrebbe essere esclusa. Più probabile invece una penalizzazione di un punto per i partenopei. Il Napoli non presentandosi all'Allianz Stadium ha obbedito ad un ordine dell'Asl che, in casi specifici, può intervenire, e questo gli eviterebbe la sconfitta. Non avendo però rispettato il protocollo della Serie A incorrerebbe nel -1 in classifica.

