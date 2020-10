Napoli, Milik escluso da tutte le liste: sarà fermo fino a gennaio?

A Napoli è nato un caso Milik, questo è certo. In una situazione già non delle più serene, i partenopei fanno i conti evidentemente anche con un giocatore scontento dentro casa dopo la mancata cessione. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Milik è stato escluso sia dalla lista dei 25 per la Serie A che da quella consegnata alla UEFA per le coppe europee e quindi fino a gennaio non potrà scendere in campo in competizioni ufficiali col club, a meno che la lista per il campionato italiano non venga modificata. Il giocatore nel frattempo ha lasciato Napoli nonostante il divieto della ASL per unirsi al ritiro della nazionale polacca.

