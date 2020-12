Juventus - Napoli si gioca, l'avv. Malagnini: "È la morte del protocollo"

L’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini, esperto di diritto sportivo, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato della sentenza che impone di giocare Juventus - Napoli: "Questa decisione porterà delle conseguenze. L’ASL aveva un potere maggiore rispetto ad protocollo che a questo punto diventa superato e non regge dinanzi ad un provvedimento delle autorità sanitarie. È la morte del protocollo della Federazione. Non so quale sarà il futuro. Qui c’è un problema di gerarchie. Per poter superare una decisione dell’ASL non basta più il protocollo, ma occorre una legge".

