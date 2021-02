Juventus, nessuna lesione per Chiellini: può tornare contro la Lazio

“Giorgio Chiellini è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Sospiro di sollievo per Giorgio Chiellini uscito nel primo tempo del match contro il Porto. Il difensore ha accusato un problema al polpaccio che dovrebbe tenerlo ai box per circa due settimane, ma nessuna lesione che lo avrebbe fermato più a lungo. Il bianconero dovrebbe saltare i match con Crotone, Verona e Spezia. Chiellini potrebbe tornare a disposizione di Pirlo per la sfida contro la Lazio di sabato 6 marzo.

