Juventus, Pirlo: "Scudetto? Partiamo tutti da zero punti"

Oggi è la giornata di Andrea Pirlo. Il nuovo allenatore della Juventus si è presentato in una lunga conferenza stampa nella quale, tra i vari argomenti trattati ha detto la sua anche sulla lotta scudetto per la prossima stagione: "Scudetto? Partiamo tutti a zero punti, non importa chi danno per favorita, quei punti vanno conquistati. E' stato un anno difficile perché il Covid ha fatto saltare i piani, sia a livello di programmazione e partite. Abbiamo le persone adatte a questo e ci stiamo preparando".

