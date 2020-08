Calciomercato Lazio, Inzaghi punta tutto su Lukaku: le novità

Inzaghi ha un Lukaku in più a sinistra. È stata una piccola sorpresa rivederlo giocare con continuità a luglio, e ora il belga ha voglia di stupire ancora ad Auronzo. Superati i problemi alle ginocchia grazie alla pulizia dei tendini avvenuta a dicembre 2019, l'esterno ha giocato nel post lockdown più di quanto avesse fatto nei due anni precedenti. Jordan corre e fatica, come testimoniato su Instagram da lui ieri: “Sto lottando con il mio più grande avversario degli ultimi 2 anni (gli infortuni per chi non lo sapesse)! Ho tenuto la testa alta e ci sono ancora. Stagione 2020-2021 facciamolo”. Il suo rientro, come riporta la rassegna di Radiosei, è spinto da Inzaghi, il quale sembra pronto a dargli l'ennesima occasione. Il belga è sempre stato l’arma in più del piacentino che però spesso non ha apprezzato alcuni suoi atteggiamenti dentro e fuori dal campo. Le incertezze sul ritorno di Lulic e l'attesa dell'arrivo di Fares rappresentano un'altra chance troppo importante per Jordan, che con le sue corse sulla fascia sinistra può ancora riprendersi la Lazio. Inzaghi è i tifosi lo sperano.

