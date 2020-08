Lazio, Lukaku: "Nonostante gli ultimi due anni ci sono ancora!"

La storia di Jordan Lukaku alla Lazio è stata condizionata, specialmente negli ultimi due anni, da vari infortuni che hanno determinato il suo rendimento in campo. Inizialmente si pensava che il belga potesse essere determinante per gli attacchi laziali con la sua velocità, ma la costanza di Lulic non gli ha concesso molto spazio.

NUOVI STIMOLI - Nonostante ciò, l'esterno è pronto a cominciare una nuova stagione con la maglia biancoceleste e su Instagram ha pubblicato un post motivazionale scrivendo: "Sto lottando con il mio più grande avversario degli ultimi 2 anni (gli infortuni per chi non lo sapesse)! Ho tenuto la testa alta e ci sono ancora. Stagione 2020-2021 facciamolo".