Auronzo, alcune amichevoli a rischio per la Lazio: ecco perché

Sarà un precampionato anomalo e diverso da tutti gli altri, come lo è stata la parte finale della scorsa stagione. La Lazio è partita ieri per Auronzo di Cadore dove svolgerà, come di consueto, il suo ritiro estivo. A causa delle norme anticovid da rispettare, sono state poste delle linee guida da seguire per i tifosi che non saranno liberi come al solito di seguire la squadra in tutto e per tutto. Inoltre, riporta la rassegna stampa di Radiosei, alcune amichevoli per gli uomini di Inzaghi sarebbero a rischio. Si tratta di quelle contro le squadre dilettantistiche Auronzo, Selezione del Cadore e San Giorgio che dovrebbero essere sottoposte qualche giorno prima ai tamponi per verificare eventuali positività tra i loro tesserati. Le uniche sicure al momento restano quelle contro Padova e Vicenza del 1 e 4 settembre.

Ritiro di Auronzo: ecco il vademecum da seguire per i tifosi

Calciomercato Lazio, Fares a ogni costo: si cerca l’intesa con la Spal

TORNA ALLA HOME PAGE